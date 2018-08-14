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صور.. جلسة مباحثات بين أمين عام الجامعة العربية والرئيس اليمنى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:56 ص
صور.. جلسة مباحثات بين أمين عام الجامعة العربية والرئيس اليمنى أبو الغيط والرئيس اليمنى
كتبت إيمان حنا
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عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جلسة مباحثات مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، بشأن تطورات الأزمة فى اليمن.
 
جلسة مباحثات
جلسة مباحثات
 
وكان الرئيس اليمنى - الذى يزور مصر حاليا - وصل لمقر الجامعة العربية بالقاهرة قبل قليل وكان فى استقباله الأمين العام للجامعة وكبار المسئولين بالجامعة.
 
ابو الغيط والرئيس اليمنى
ابو الغيط والرئيس اليمنى
 
وفي سياق آخر، استقبل أحمد أبو الغيط في وقت سابق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف العثيمين - الذي يزور مصر حاليا - حيث تم خلال اللقاء بحث تنسيق المواقف بين الجامعة والمنظمة فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 

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