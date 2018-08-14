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صور.. ترامب يزور قاعدة للجيش الأمريكى فى نيويورك

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:46 ص
صور.. ترامب يزور قاعدة للجيش الأمريكى فى نيويورك ترامب يوقع فانون الميزانية للجيش الأمريكى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، قاعدة (فورت درم) للجيش الأمريكى فى نيويورك.

ووقع ترامب على قانون موازنة الدفاع التى تبلغ 716 مليار دولار، مؤكدا أنها تعد الأكبر فى التاريخ الحديث.

كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

ونقل راديو (سوا) الأمريكى ، مساء أمس الإثنين ، عن ترامب قوله، "إن القانون يشكل أهم استثمار فى جيشنا ومقاتلينا فى التاريخ الحديث".

وأضاف " سنعمل على تقوية جيشنا كما لم يحدث من قبل" ، مستعرضا بعض التفاصيل التى تشمل أفضل وأحدث المعدات بما فيها مئات الدبابات والعربات المقاتلة وآلاف السيارات التكتيكية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات والسفن الحربية.

وتحدث ترامب عن تمويل الترسانة النووية التى يجرى تحديثها.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قاعدة الجيش الأمريكى
كلمة ترامب فى قاعدة الجيش الأمريكى

 

جانب من كلمة ترامب بالقاعدة العسكرية
الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالقاعدة العسكرية

 

جانب من اللقاء
جانب من التوقيع

 

جانب من الاستقبال
جانب من توقيع الميزانية

 

جانب من حديث ترامب فى القاعدة العسكرية بنيويورك
جانب من حديث ترامب فى القاعدة العسكرية بنيويورك

 


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