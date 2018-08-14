صور.. ترامب يزور قاعدة للجيش الأمريكى فى نيويورك

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، قاعدة (فورت درم) للجيش الأمريكى فى نيويورك.

ووقع ترامب على قانون موازنة الدفاع التى تبلغ 716 مليار دولار، مؤكدا أنها تعد الأكبر فى التاريخ الحديث.



كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

ونقل راديو (سوا) الأمريكى ، مساء أمس الإثنين ، عن ترامب قوله، "إن القانون يشكل أهم استثمار فى جيشنا ومقاتلينا فى التاريخ الحديث".

وأضاف " سنعمل على تقوية جيشنا كما لم يحدث من قبل" ، مستعرضا بعض التفاصيل التى تشمل أفضل وأحدث المعدات بما فيها مئات الدبابات والعربات المقاتلة وآلاف السيارات التكتيكية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات والسفن الحربية.

وتحدث ترامب عن تمويل الترسانة النووية التى يجرى تحديثها.



كلمة ترامب فى قاعدة الجيش الأمريكى



الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالقاعدة العسكرية



جانب من التوقيع



جانب من توقيع الميزانية