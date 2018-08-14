صور.. تدريب أطباء الأسنان على إجراءات مكافحة العدوى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من تنظيم تدريب لأطباء الأسنان على إجراءات مكافحة العدوى، بالتنسيق مع إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الإدارة العامة لطب الأسنان على نشر وتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، خاصة فى عيادات الأسنان، وللحفاظ على صحة الفريق الطبى وجميع المترددين على عيادات الأسنان، لافتاً إلى أنه سيتم بعد ذلك تدريب طاقم التمريض بالعيادات.



صحة الأقصر تنظم تدريب لأطباء الأسنان علي مكافحة العدوي



جانب من تدريب اطباء مستشفيات الاقصر علي مكافحة العدوي