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صور.. الفرق المصرية تتفوق فى مسابقة المباريات الحربية الدولية بروسيا والصين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:50 م
صور.. الفرق المصرية تتفوق فى مسابقة المباريات الحربية الدولية بروسيا والصين الفرق المصرية
كتب زكي القاضي
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اختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018بمشاركة العديد من الدول الصديقة والشقيقة، والتي استمرت لعدة أيام بالدول المنظمة للمسابقات واشتراك خمسة فرق من القوات المسلحة المصرية .
 
وألقى وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو كلمة خلال حفل الختام، عبر فيها عن شكره لجميع الفرق العسكرية المشاركة والمشرفين والمنظمين وجماهير هذه المسابقات، معرباً عن سعادته بمستوى الفرق المتنافسة التى أظهرت القدرة والمهارة على استخدام المعدات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الروسية ترحب بالتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة . 
 
وتفقد وزير الدفاع الروسي المعرض الثقافي المصري الذي نظم على هامش المسابقات يرافقه  اللواء أح / توحيد توفيق مساعد وزير الدفاع والذي حضر حفل الختام ممثلا عن وزارة الدفاع المصرية ونقل مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للدول المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للمسابقات كما وجه الشكر للفرق المصرية المشاركة على الأداء المتميز الذي يعبر عن عراقة ومكانة القوات المسلحة المصرية وانضباطها بين مختلف الدول .
 
وتضمن حفل الختام تنفيذ المسابقة الختامية لفرق الدبابات للدول المشاركة وعرضاً لفريق الألعاب الجوية الروسي، أعقب ذلك عروض فنية لفرقة الكسندروف التابعة للجيش الروسي التي قدمت العديد من الأغاني الوطنية جسدت تاريخ الجيش الروسي وتاريخ المباريات الحربية الدولية ، كما تم تسليم الجوائز الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف المسابقات .
 
وحققت الفرق المصرية مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوى المشارك في مسابقة " السماء الصافية " بجمهورية الصين الشعبية على المركز الأول في المرحلة الثانية  للمسابقة والمركز الثاني في الترتيب العام بعد الصين متفوقاً على دول روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وأوزباكستان وباكستان ، وأشاد قائد القوات البرية للجيش الصيني بالفريق المصري موجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتخطيط الجيد للمسابقة ، وحقق فريق قوات حرس الحدود المشارك في مسابقة " الصديق الوفي " المركز الثاني في المسابقات الفردية على مستوى 32 لاعب وحقق فريق الرالي العسكري المركز الثالث في المسابقات الفردية كما حققت باقي الفرق المصرية مراكز متقدمة بين العديد من الدول المشاركة وسط إشادة بالانضباط والاستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة 
 
تأتي المشاركة المصرية في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون التي تربط القوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الصديقة.
 
حضر الحفل الختامي للمسابقات عدد من القادة العسكريين لجيوش الدول المشاركة الى جانب الجماهير الروسية والصينية والجاليات المصرية بروسيا والصين.
 

 


 


 
 
 

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