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شاب يطعن 4 أشخاص فى فرنسا والتحقيقات تستبعد فرضية الإرهاب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:29 م
شاب يطعن 4 أشخاص فى فرنسا والتحقيقات تستبعد فرضية الإرهاب الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
كتب أحمد علوى
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طعن شاب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى بلدة فرنسية جنوب البلاد، أحدهم أصيب بجروح خطيرة وفقا لوسائل إعلام محلية أشارت إلى أن التحقيقات تستبعد "فرضية العمل الإرهابى".

وكان مرتكب الاعتداء، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، يقوم بمضايقة مجموعة من الفتيات أمام منزله وعندما مر مسعفين بسيارة الإسعاف توقفا لثنيه عن فعله، حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ووفقا للصحيفة ذاتها فقد غضب الشاب الذى توجه إلى منزله لالتقاط سكين، وقام بطعن الرجلين واثنين آخرين من السكان، أحدهما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرئة.

 


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