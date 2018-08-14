سلطان بن سحيم: تحالف تنظيم الحمدين مع أنظمة مكروهة عالميا دليل عجز

كتبت ريهام عبد الله

واصل المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، جهوده لفضح تنظيم الحمدين فى قطر مشيرا إلى أن تحالف الحمدين مع أنظمة مكروهة عالميا دليل على عجزه وعدم قدرته على إدارة الدولة.

وقال بن سحيم: "توجه نظام الحمدين للتحالف مع الأنظمة المكروهة عالميا، ودفاعه المستميت عنها، وتضليل الرأى العام بمصالحه مع هذه الأنظمة، دليل جديد على عجز النظام وعدم قدرته على إدارة الدولة والحفاظ على مصلحة شعبنا".

وتابع: "يختلف العرب فيما بينهم ويبقون على شعرة معاوية لا يقطعونها،، إلا نظام الحمدين قطع كل الحبال وأبقاها فقط مع دول معزولة خارج المنظومة العربية.. الهروب نحو الغريب وترك القريب لم ينفعهم أبداً".