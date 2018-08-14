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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-8-2018 والدولار ثابت على أسعار الأمس

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:05 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-8-2018 والدولار ثابت على أسعار الأمس الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار الأمريكى استقراره أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-8-2018، مسجلاً فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 17.81 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.

 

ومن الجدير بالذكر أن الدولار يعد العملة الرسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية ويساوى 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD أو $، وهو من أكثر العملات تغيراً على مستوى العالم فى سعرها بشكل يومى، كما انه العملة الأولى دولياً فى التعاملات النقدية.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى مصر
 

سجل سعر الدولار فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وجاء فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر عملة الدولار
سعر عملة الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.83 جنيه للشراء

17.93  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.83  جنيه للشراء

17.93  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.84 جنيه للشراء

 17.94 جنيه للبيع

 

الدولار
الدولار

 

19.2 مليار دولار محفظة ودائع مجموعة المؤسسة العربية المصرفية خلال النصف الأول من العام

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت مجموعة المؤسسة العربية المصرفية، عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2018، حيث بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمى الشركة الأم 113 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، أى بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة مع أرباح النصف الأول من العام السابق البالغة 102 مليون دولار.

وبلغت الأرباح قبل الضرائب فى النصف الأول من العام  119 مليون دولار، أى أقل بنسبة 25% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017 البالغة 158 مليون دولار، وبعد الأخذ فى الحسبان آثار عمليات التحوط للعملات الأجنبية فى بنك ABC البرازيل، التى ساهمت فى خفض الضرائب، فإن الأرباح ترتفع بنسبة معدلة تبلغ 6%.

وبلغ إجمالى إيرادات التشغيل 389 مليون دولار خلال النصف الاول من العام، مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2017، وتصبح نسبة نمو ايرادات التشغيل المعدلة 1% بعد الأخذ فى الحسبان آثار عمليات التحوط للعملات الأجنبية.

   


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