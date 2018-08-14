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سجن الشاب ولوم البنت.. آمنة نصير تكشف عن تشريع جديد لمواجهة الزواج العرفى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:25 م
سجن الشاب ولوم البنت.. آمنة نصير تكشف عن تشريع جديد لمواجهة الزواج العرفى الدكتورة آمنة نصير
كتب محمد مجدى السيسى
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أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها بدأت فى إعداد أول تشريع لمواجهة أزمة انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذة المأساة الاجتماعية المعاصرة ، لافتة إلى أنها سنتنتهى منه خلال الأيام المقبلة، وستقدمه فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد.

وأضافت "نصير" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بمعاقبة سجن الشاب المتزوج عرفياً بالحبس عام على الأقل، متابعة: " سيوجه للبنت لوم من منظور أخلاقي، يكفى خيبة أملها و مستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية فى يد شاب خارج عن القانون والشريعة".

وأشارت النائبة إلى أنها ستستعين بكافة المستشارين من الجهات المعنية وذوى الشأن لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون، فضلاً عن فتح نقاش موسع حوله بعد إحالته للجان النوعية من قبل الأعضاء، إلى جانب احتمالية عمل حوار مجتمعى حول المشروع ليحقق توافق مجتمعى، وتسانده وسائل الاعلام المختلفة.

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232فى سنة 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016 ، بزيادة قدرها 16%.

 

 

 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد فؤاد

نفس العقوبة على الإثنين أو لا عقوبة على الإطلاق

لوم إيه ياحاجة .. الإثنان مشتركان فى نفس الفعل وتطبق عليهما نفس العقوبة إذا صح الجرم

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

ههههه توجيه اللوم

واجعين دماغنا بالمساواة بين الرجل والمراة... و سيادة الدكتورة بتقترح سجن الشاب المتزوج عرفياً بالحبس عام على الأقل، و توجيه للبنت لوم من منظور أخلاقي ... هو لو كان زواجهم جريمة خارجة عن القانون والشريعة فلماذا لا يسجن ويعاقب الطرفان ؟

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