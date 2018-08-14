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رئيس بعثة السياحة يمر على الحجاج للاطمئنان عليهم بالمدينة المنورة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:56 ص
رئيس بعثة السياحة يمر على الحجاج للاطمئنان عليهم بالمدينة المنورة رئيس بعثة السياحة يمر على الحجاج
كتبت آمال رسلان
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قام مجدي شلبى رئيس بعثة السياحة ورئيس اللجنة العليا للسياحة، بجولة للمرور على حجاج السياحة فى المدينة المنورة، للاطمئنان على أوضاعهم وسماع متطلباتهم.

وخصصت وزارة السياحة  لجان الإشراف ستكون في مناطق جرول والمزدلفة وإجياد والعزيزية وغزة، وستكون مهمتها الإشراف والمرور اليومي على حجاج الشركات السياحية للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج واستقبال أى شكاوى من الحجاج أو شركات السياحة.

وشكلت وزارة السياحة غرفة عمليات لمتابعة الحجاج والعمل على راحتهم، والإبلاغ عن أى مشكلات أو مخالفات فى الحج فور العلم بها والعمل على حلها، من خلال ٩ أرقام.

الغرفة تعمل على مدار ال ٢٤ ساعة يوميا لخدمة الحجاج والرد على استفساراتهم وتلقى الشكاوى وذلك من خلال أرقام التليفونات المعلنة.

ويأتى دور الغرفة فى إطار الدور التنظيمى لوزارة السياحة للتأكد من تنفيذ الشركات السياحية لالتزامها نحوهم والعمل على تذليل كافة المعوقات أمامهم لأداء مناسكهم.

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