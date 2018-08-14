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رئيس الوزراء يشدد على التزام سير النقل على الدائرى من 12 صباحا لـ6 صباحا

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:56 م
رئيس الوزراء يشدد على التزام سير النقل على الدائرى من 12 صباحا لـ6 صباحا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول فورية لأى مشكلات تعوق عمليات استكمال تنفيذها، لما لهذا من مردود ايجابى، حيث سيسهم ذلك فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

 

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع انتهاء مختلف الاعمال الخاصة بالطريق الدائرى الإقليمى، مشددًا على ضرورة التزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها للسير على الطريق الدائرى، والتى تكون خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية لتطبيق هذا القرار بكل حسم، وأن يتم الإعلان عن هذه التوقيتات المحددة.

 


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