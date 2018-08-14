حداد ينتقم من زوجته بحرق والدها وإصابة والدتها و3 آخرين بالمعادى

كتب إبراهيم أحمد

شهدت منطقة المعادى، جريمة بشعة نفذها حداد، والذى توجه إلى شقة شقيقة زوجته لحل خلافات زوجية بينه وزوجته، وأثناء ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها بالانصراف وعاد مرة اخرى وبحوزته جركن بنزين، وأشعل الينران فى باب الشقة، ومع محاولتهم فتح الباب للهروب، سكب كمية أخرى من البنزين فى الصالة، وهو ما أسفر عن وفاة والد زوجته حرقا، وإصابة والدة زوجته، وشقيقتها وزوجها وابنهم، وتم نقلهم المستشفى لتلقى الاسعافات.

وتفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بمنطقة كوتسيكا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده "سيارتين".

ومن خلال التحريات تبين أن العقار مكون من 3 طوابق، ونشب الحريق بشقة بالطابق الأول، مما أدى لاحتراق محتويات الصالة بالكامل وإصابة قاطنيها كل من "محمد ب ع" 36 سنة، عامل رخام، "مالك الشقة"، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وزوجته "سهير م أ" 32 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالفقرة القطنية الأول والحوض، ووالدها "محمد أ م" 60 سنة، بالمعاش، توفى آثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم، ووالدتها "هدى م ا" 52 سنة، ربة منزل، "مصابة بحروق بالقدمين"، و"على م ب" 8 سنوات، طالب، مصاب بحروق بالقدمين، "نجل الأول والثانية ".

وبالفحص تم التقابل مع "سحر م أ" 30 سنة، ربة منزل، شقيقة المصابة الثانية، والتى قررت بأنها أثناء تواجدها صحبة والديها بشقة شقيقتها فوجئت بحضور زوجها "رمضان ق ع" 38 سنة، حداد كريتال، لحل خلافات زوجية قائمة بينهما وأثناء ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية قام على أثرها الأخير بالانصراف وعاد مرة أخرى وبحوزته جركن بداخله سائل البنزين وسكب كمية منه على باب الشقة وأضرم النيران به وأثناء محاولة المصابين فتح الباب قام بسكب كمية أخرى بالصالة محدثًا التلفيات والإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة الثالث، وفر هاربًا.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.