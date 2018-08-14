توفير لحوم 300 رأس ماشية بالجمعيات و115 طن دواجن وأسماك بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير اللحوم والسلع الغذائية فى الأسواق ومنافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية بكميات مضاعفة لمواجهة طلب المواطنين خلال العيد.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن ضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين والعمل على ضخ كميات إضافية من السلع بكافة المنافذ والأسواق.

وقال المحافظ ، إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات ومراكز تعبئة السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات الوقود وضبط المخالفين.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بجميع فروع الجمعيات الاستهلاكية بمحافظة أسيوط، وتوفير 100 عجل وزن 28 طن تقريبا بسعر 95 جنيه للكيلو قائم، كما تم توفير لحوم ضأن بسعر من "95-120" جنيه للكيلو و50 طن لحوم مجمدة مستوردة بسعر 42-52 جنيه للكيلو و50 طن دواجن مجمدة مستوردة بسعر 30-34 جنيه للكيلو و15 طن أسماك مستوردة مجمدة بسعر 24-26 جنيه للكيلو وأسماك بلطى محلية "بحيرة ناصر ومزارع" بسعر 28-34 جنيه للكيلو.

وتابع وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه يتم تنظيم حملات على المطاحن للتشديد على التشغيل الكامل وبأعلي كفاءة والتأكد من إنتاج دقيق بلدى 82% جيد ومطابق للمواصفات القانونية ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق.