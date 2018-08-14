video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توفير لحوم 300 رأس ماشية بالجمعيات و115 طن دواجن وأسماك بأسيوط

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:33 ص
توفير لحوم 300 رأس ماشية بالجمعيات و115 طن دواجن وأسماك بأسيوط المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
إضافة تعليق

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير اللحوم والسلع الغذائية فى الأسواق ومنافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية بكميات مضاعفة لمواجهة طلب المواطنين خلال العيد.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن ضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين والعمل على ضخ كميات إضافية من السلع بكافة المنافذ والأسواق.

وقال المحافظ ، إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات ومراكز تعبئة السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات الوقود وضبط المخالفين.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بجميع فروع الجمعيات الاستهلاكية بمحافظة أسيوط، وتوفير 100 عجل وزن 28 طن تقريبا بسعر 95 جنيه للكيلو قائم، كما تم توفير لحوم ضأن بسعر من "95-120" جنيه للكيلو و50 طن لحوم مجمدة مستوردة بسعر 42-52 جنيه للكيلو و50 طن دواجن مجمدة مستوردة بسعر 30-34 جنيه للكيلو و15 طن أسماك مستوردة مجمدة بسعر 24-26 جنيه للكيلو وأسماك بلطى محلية "بحيرة ناصر ومزارع" بسعر 28-34 جنيه للكيلو.

وتابع وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه يتم تنظيم حملات على المطاحن للتشديد على التشغيل الكامل وبأعلي كفاءة والتأكد من إنتاج دقيق بلدى 82% جيد ومطابق للمواصفات القانونية ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مدينة ناصر بالهضبة الغربية وفائدتها الاقتصادية بأسيوط

الجمعيات الاستهلاكية باسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

خبراء المان

نفايات




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة