video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تنفيذ صفقة على أسهم "الحفر المصرية" بقيمة 40 مليون دولار

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:00 ص
تنفيذ صفقة على أسهم "الحفر المصرية" بقيمة 40 مليون دولار البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحفر المصرية، لعدد 181 ألف سهم بقيمة 40 مليون دولار خلال جلسة تداول الاثنين بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر، لعدد 52.4 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون دولار.
 
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الأطباء المتحدون للخدمات الطبية والعلاجية لعدد 67.6 ألف سهم بقيمة 34.6 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة بريميير البحر الأحمر لعدد 239 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، نحو مليار جنيه بكمية تداول 617 ألف سهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

البورصة تجرى تجربة إخلاء ناجحة لحريق وهمى

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لليوم الثانى على التوالى

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة