تنفيذ صفقة على أسهم "الحفر المصرية" بقيمة 40 مليون دولار

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحفر المصرية، لعدد 181 ألف سهم بقيمة 40 مليون دولار خلال جلسة تداول الاثنين بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر، لعدد 52.4 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون دولار.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الأطباء المتحدون للخدمات الطبية والعلاجية لعدد 67.6 ألف سهم بقيمة 34.6 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة بريميير البحر الأحمر لعدد 239 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، نحو مليار جنيه بكمية تداول 617 ألف سهم.