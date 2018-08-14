تفاصيل زيادة أسعار دخول حدائق الحيوان لـ 20 أو 25 جنيها يوما واحدا بالأسبوع

كتب عز النوبى

منى محرز: نستهدف النهوض بحديقة الجيزة ومظاهر الجمال تستقبل زوار "الأضحى"

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه لن يتم رفع أسعار دخول حدائق الحيوان بالقاهرة والجيزة والمحافظات والتى تشمل 7 حدائق إقليمية، وحديقة حيوان الجيزة، والأسماك، خلال الأعياد والعطلات الرسمية والمناسبات القومية، وهى 5 جنيهات قيمة تذكرة الدخول الحالية، خلال عيد الأضحى الحالى.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أنه سيقتصر رفع أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد فى الأسبوع بخلاف العطلات والمناسبات القومية لتكون تذكرة الدخول بسعر يتراوح ما بين 20 إلى 25 وفقا لما تقرره وزارة الزراعة، على أن يتم تطبيقه رسميا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت "محرز"، أن الإبقاء على أسعار الدخول لحدائق الحيوان فى الأعياد والعطلات الرسمية والمناسبات القومية يأتى مراعاة للبعد الاجتماعى، بينما تحريك سعر الدخول فى يوم واحد بالأسبوع لزيادة العائد من تذاكر الدخول، خلال اليوم الأقل إقبالا من المواطنين علي زيارة حديقة الحيوان، ويتم الاستفادة من عائده فى تنفيذ خطط التطوير الجديدة بحديقة الحيوان بما ينعكس علي إشاعة الرضا لدي زوار الحديقة.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنها تفقدت حديقة الأسماك بالجيزة للوقوف على استعداداتها لاستقبال زوار عيد الأضحى، بالإضافة إلى تفقدها لحديقة الحيوان بالجيزة ضمن خطة الاستعداد للاحتفال بالعيد الأضحى، من خلال عمليات تطوير مختلف أرجاء الحديقة، وخاصة مناطق المسطحات الخضراء وتطوير بيوت الأسود والنمور وجبلاية القرود ومناطق الترفيه الأخرى.

وأشارت إلى أنه تم زيادة عدد سلال القمامة لتغطى كافة أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من القاء المخلفات فيها وعدم القائها فى طرقات الحديقة، كما أنه سيتم توفير العديد من صناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكدسها حفاظاً على البيئة والمظهر العام، مشددة على أنه سيتم زيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة، وتقدمت بالشكر لنادى روتارى لدعمه فى تنمية الحديقة.

ولفتت نائب وزير الزراعة، إلي أنه تم تأهيل دورات المياه بالحديقة وتزويد الحديقة بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، كما أنه تم إقامة دورات مياه لخدمة زوار الحديقة من متحدى الإعاقة، موضحة أنه تم تزويد أبواب الدخول إلى الحديقة ببوابات إلكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.

وأوضحت "محرز"، أهمية نشر الوعى البيئى بين الجمهور والتعريف بدور الحديقة الترفيهى والثقافى للحفاظ على الحياة البرية، مشيدة بدور المواطنين من زوار حديقة الحيوان بالمساعدة فى الحفاظ على الحديقة، خاصة وأن إدارة الحديقة زودت الحديقة بسلات قمامة، وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهراً ومميزاً لرواد الحديقة.