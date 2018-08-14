video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل زيادة أسعار دخول حدائق الحيوان لـ 20 أو 25 جنيها يوما واحدا بالأسبوع

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:44 م
تفاصيل زيادة أسعار دخول حدائق الحيوان لـ 20 أو 25 جنيها يوما واحدا بالأسبوع حديقة الحيوان - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

 منى محرز: نستهدف النهوض بحديقة الجيزة ومظاهر الجمال تستقبل زوار "الأضحى"

 أكدت  الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه لن يتم رفع أسعار دخول حدائق الحيوان بالقاهرة والجيزة والمحافظات والتى تشمل 7 حدائق إقليمية، وحديقة حيوان الجيزة، والأسماك، خلال الأعياد والعطلات الرسمية والمناسبات القومية، وهى 5 جنيهات قيمة تذكرة الدخول الحالية، خلال عيد الأضحى الحالى.

وأضاف نائب وزير الزراعة،  أنه سيقتصر رفع أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد فى الأسبوع بخلاف العطلات والمناسبات القومية لتكون تذكرة الدخول بسعر يتراوح ما بين 20 إلى 25 وفقا لما تقرره وزارة الزراعة، على أن يتم تطبيقه رسميا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت "محرز"، أن الإبقاء على أسعار الدخول لحدائق الحيوان فى الأعياد والعطلات الرسمية والمناسبات القومية يأتى مراعاة للبعد الاجتماعى، بينما تحريك سعر الدخول فى يوم واحد بالأسبوع لزيادة العائد من تذاكر الدخول، خلال اليوم الأقل إقبالا من المواطنين علي زيارة حديقة الحيوان، ويتم الاستفادة من عائده فى تنفيذ خطط التطوير الجديدة بحديقة الحيوان بما ينعكس علي إشاعة الرضا لدي زوار الحديقة.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنها تفقدت حديقة الأسماك بالجيزة للوقوف على استعداداتها لاستقبال زوار عيد الأضحى، بالإضافة إلى تفقدها لحديقة الحيوان بالجيزة ضمن خطة الاستعداد للاحتفال بالعيد الأضحى، من خلال عمليات تطوير مختلف أرجاء الحديقة، وخاصة مناطق المسطحات الخضراء وتطوير بيوت الأسود والنمور وجبلاية القرود ومناطق الترفيه الأخرى.

وأشارت إلى أنه تم زيادة عدد سلال القمامة لتغطى كافة أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من القاء المخلفات فيها وعدم القائها فى طرقات الحديقة، كما أنه سيتم توفير العديد من صناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكدسها حفاظاً على البيئة والمظهر العام، مشددة على أنه سيتم زيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة، وتقدمت بالشكر لنادى روتارى لدعمه فى تنمية الحديقة.

ولفتت نائب وزير الزراعة، إلي أنه تم تأهيل دورات المياه بالحديقة وتزويد الحديقة بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، كما أنه تم إقامة دورات مياه لخدمة زوار الحديقة من متحدى الإعاقة، موضحة أنه تم تزويد أبواب الدخول إلى الحديقة ببوابات إلكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.

وأوضحت "محرز"، أهمية نشر الوعى البيئى بين الجمهور والتعريف بدور الحديقة الترفيهى والثقافى للحفاظ على الحياة البرية، مشيدة بدور المواطنين من زوار حديقة الحيوان بالمساعدة فى الحفاظ على الحديقة، خاصة وأن إدارة الحديقة زودت الحديقة بسلات قمامة، وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهراً ومميزاً لرواد الحديقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب وزير الزراعة تتفقد حديقة الحيوان بالجيزة استعداداً لعيد الأضحى

فيديو.. "الزراعة" تدرس زيادة أسعار دخول حديقة الحيوان يوم أو يومين فى الأسبوع لـ 25 جنيه (تحديث)

وزارة الزراعة

أسعار تذاكر

حدائق الحيوان

الثروة الحيوانية




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة