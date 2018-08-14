ترامب يعتمد قانونا يحظر شراء أو استخدام منتجات شركات تقنية صينية

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تم حظر المؤسسات الحكومية الأمريكية بشكل رسمى من شراء أو استخدام منتجات اتصالات سلكية ولاسلكية ومراقبة تم تصنيعها فى شركات تقنية صينية أمثال "زد تى إي" و"هواوى " .

وذكر موقع (ماشابل) الأمريكى أن الرئيس دونالد ترامب وقع، أمس الاثنين، على مشروع قانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطنى لكى يصبح قانونا، جنبا إلى جنب مع تخصيص 716 مليار دولار لتمويل الدفاع.

ويضع القانون قيودا على استخدام الحكومة منتجات تم تصنيعها فى عدد من شركات التقنية التى تتخذ من الصين مقرا لها.

ويغطى الحظر المفروض على تلك الشركات، لا سيما "زد تى إي" و"هواوى" المذكورتين بالإسم فى مشروع القانون، عددا من المنتجات التقنية التى تتراوح بين الهواتف الذكية وأجهزة الربط بين الشبكات.

يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية كانت فرضت حظرا فى شهر أبريل الماضى على شركات أمريكية يتعلق بالبيع لشركة (زد تى إي) التى واجهت اتهاما بالكذب فيما يتعلق بإجابتها على أسئلة بخصوص انتهاكها للعقوبات المفروضة على كل من كوريا الشمالية وإيران.

إلا أن الإدارة الأمريكية عادت ورفعت بشكل رسمى ذلك الحظر على تلك الشركات الأمريكية بعد أن توصلت (زد تى إي) إلى اتفاق لإنعاش تجارتها يقضى بأن تدفع مبلغا قيمته 1.4 مليار دولار على سبيل التغريم؛ وقد جاء ذلك الاتفاق وسط موجة من النقد من جانب المشرعين الجمهوريين، وبعد سنوات من التحذيرات بشأن (زد تى إي) من جانب المجتمع الاستخباراتى.