video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: ميزانية الدفاع الجديدة ستجعل القوات الأمريكية الأقوى فى العالم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:28 م
ترامب: ميزانية الدفاع الجديدة ستجعل القوات الأمريكية الأقوى فى العالم ترامب
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن ميزانية وزارة الدفاع الجديدة ستجعل القوات الأمريكية الأقوى والأكثر تأثيرا فى العالم .

وقال ترامب - فى كلمته أمام الجنود فى قاعدة "فورت دروم" فى نيويورك، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء إن "الميزانية الجديدة التى تقدر بأكثر من 716 مليار دولار ستحدث نقلة هائلة فى حجم وقوة وتطور الجيش الأمريكى، كما أنها ستجعل الولايات المتحدة أكثر تأثيرا واحتراما فى العالم" .

وأضاف أن "الكثير من الأسلحة الأكثر تدميرا وتطورا ستدخل الخدمة ، بالإضافة إلى تجنيد نحو 4 آلاف جندى إضافي".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع ميزانية الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، والتى تبلغ قيمتها 716 مليار دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يستخدم بشكل واسع اتفاقيات عدم الكشف عن أسراره وعائلته مع العاملين معه

ترامب يدعو للحزم مع الارهابيين ويصفهم بـ "الحيوانات"

من التبعية لواشنطن إلى اللعب وفق قواعد الكرملين.. روسيا الملاذ الأخير للديكتاتور العثمانى والملالى للخلاص من سيف ترامب.. العقوبات الأمريكية تقوض أذرع أوباما فى الشرق الأوسط.. وتخلق تحالف جديد لخدمة أهداف موسكو

صور.. العالم هذا الصباح.. مظاهرات بتونس للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.. ترامب يزور قاعدة للجيش الأمريكى بنيويورك.. الفنزويليون يتظاهرون دعما لمادورو.. وكوبا تبدأ نقاشا عاما بشأن تحديث الدستور

ترامب

أمريكا

ميزانية وزارة الدفاع

الجيش الأمريكى

البنتاجون




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة