ترامب: ميزانية الدفاع الجديدة ستجعل القوات الأمريكية الأقوى فى العالم

(أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن ميزانية وزارة الدفاع الجديدة ستجعل القوات الأمريكية الأقوى والأكثر تأثيرا فى العالم .

وقال ترامب - فى كلمته أمام الجنود فى قاعدة "فورت دروم" فى نيويورك، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء إن "الميزانية الجديدة التى تقدر بأكثر من 716 مليار دولار ستحدث نقلة هائلة فى حجم وقوة وتطور الجيش الأمريكى، كما أنها ستجعل الولايات المتحدة أكثر تأثيرا واحتراما فى العالم" .

وأضاف أن "الكثير من الأسلحة الأكثر تدميرا وتطورا ستدخل الخدمة ، بالإضافة إلى تجنيد نحو 4 آلاف جندى إضافي".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع ميزانية الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، والتى تبلغ قيمتها 716 مليار دولار.