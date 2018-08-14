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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:38 ص
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تخصيص قطعة أرض لانشاء محطة رفع صرف صحى بقرية عين غصين بالإسماعيلية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:16 ص
تخصيص قطعة أرض لانشاء محطة رفع صرف صحى بقرية عين غصين بالإسماعيلية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية ، أنه تم استصدار قرار برقم 478 لسنة 2018 ، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع تبرع بها ورثة المرحومة غزال إبراهيم عيد لإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية ، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة والمنعقد بتاريخ 27 يونيه 2018.

وتضمن القرار أن يكون التخصيص لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة المحطة طبقًا للكروكى المحدد للأبعاد والحدود وهى كالتالى: الحد البحرى أرض ورثة المرحوم إبراهيم عيد إبراهيم بطول 20 متر ، والحد الشرقى طريق أسفلت بطول 20 متر والحد القبلى ملك الطرف الأول البائع بطول 20 متر والحد الغربى ملك الطرف الأول البائع بطول 20 متر.

ويشمل القرار الزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إيداع قرار التخصيص بالشهر العقارى ومديرية المساحة واستنزالها من السجل العينى والتأشير الهامشى ويراعى عدم استخدام المساحة المخصصة فى غير الغرض المخصصة له ولا تسحب الارض ويلغى قرار التخصيص ويعمل بهذا القرار فور صدوره.

 

 

 


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