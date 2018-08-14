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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:59 م
خالد صلاح
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تايوان تحث واشنطن على عدم تنفيذ البنود المتعلقة بتايبيه فى "موازنة الدفاع"

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:04 م
تايوان تحث واشنطن على عدم تنفيذ البنود المتعلقة بتايبيه فى "موازنة الدفاع" ترامب يوقع على موازنة الدفاع الأمريكية للعام المالى 2019 - أرشيفية
بكين /أ ش أ/
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حث المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانج"، الولايات المتحدة الأمريكية على عدم تنفيذ البنود المتعلقة بتايوان فى القانون الخاص بموازنة الدفاع الأمريكية للعام المالى 2019.

جاء ذلك تعقيبا على توقيع الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" على القانون الخاص بموازنة الدفاع الأمريكية للعام المالى 2019، والذى يضع "منافسة استراتيجية طويلة الأمد" مع الصين كأولوية رئيسة للولايات المتحدة، فضلا عن تضمنه خططا لتعزيز قدرات تايوان فى مجال الدفاع، وإعداد تقرير عام عن أنشطة الصين فى بحر الصين الجنوبي.

وقال ما شياو قوانج "إن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها.. ونحن نعارض بحزم أى شكل من أشكال الاتصال الرسمى أو العسكرى بين الولايات المتحدة وتايوان، بما فى ذلك مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان".

وحث ما شياو قوانج الولايات المتحدة على عدم تنفيذ البنود المتعلقة بتايوان فى القانون، لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار فى مضيق تايوان.

وأضاف المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصينى ما شياو قوانج "كما أننا نحذر بشدة إدارة الحزب الديمقراطى التقدمى (الحزب الحاكم فى تايوان) من أن الاعتماد على الأجانب سيضر بمصالح سكان تايوان".

 

 


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موازنة الدفاع الأمريكية

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