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تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" إلى 17 سبتمبر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:56 م
تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" إلى 17 سبتمبر المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 30 متهماً فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية فى 25 يناير2015، لـ 17 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين.
 
عقد الجلسة برئاسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
 
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد قيامهم بتكوين عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح لكل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
 
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
 

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