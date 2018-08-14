تأجيل محاكمة موظف متهم بالاتجار فى سيارات المعاقين بالمقطم لـ 18أكتوبر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، تأجيل محاكمة موظف بتهمة الاتجار فى سيارات المعاقين لجلسة 18أكتوبر.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من ضبط موظف، لقيامه بالاتجار بالسيارات المجهزة طبيا بالمقطم.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو "محمد م" "47 سنة مهندس"، مقيم بشارع عدلي المليجى بدائرة قسم شرطة المقطم ، بالإتجار في السيارات المجهزة طبيا، المحظور بيعها وقيادتها إلا لمالكيها، وأنه يمتلك سيارة مجهزة طبيا يستخدمها في تنقلاته بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الاجراءات والأكمنة اللازمة، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه حال تواجده أسفل مسكنه، وبحوزته سيارة سوداء اللون موديل، مجهزة طبيا، وبالكشف عن اللوحات المعدنية المثبت عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى، وأن تراخيصها منتهية منذ 9 سنوات .