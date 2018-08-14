تأجيل محاكمة متهم اغتصب فتاة داخل شقته بالمقطم لـ18أكتوبر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، تأجيل محاكمة متهم باغتصاب فتاة، داخل شقته فى المقطم بعدما استدراجها إليه بزعم التحدث سويا لجلسة 18 أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من سكان عقار أفادوا فيه بأنهم فوجئوا بخروج فتاة من الأسانسير فى حالة إعياء شديدة وتستغيث بهم فى مدخل العقار، وبسؤالها أخبرتهم بأن جارهم الذى يسكن فى الطابق الـ16 اعتدى عليها جنسيا.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها تعرفت على المتهم فى أحد الشوارع، ودار بينهما حديث تعارف ثم طلب منها التوجه معه إلى شقته للحديث معها، وعقب وصولهما صعد بها إلى شقته، وقدم لها عصير به مخدر، واعتدى عليها جنسيا.

اقتادت القوة الأمنية المتهم إلى القسم وأحالته للنيابة التى قررت حبسه، ثم أحالته لمحكمة جنايات القاهرة، بعدما أثبت تقرير الطب تعرض الضحية للاعتداء الجنسى.