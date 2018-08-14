بوتين يعزى الرئيس الإيطالى فى ضحايا جسر مدينة جنوى

(أ ش أ)

بعث الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، برقية تعزية للرئيس الإيطالى، سيرجيو ماتاريلا، فى حادث انهيار جسر قرب مدينة جنوى الإيطالية.

وذكر بيان للمكتب الصحفى للكرملين اليوم الثلاثاء أن بوتين أعرب عن تعاطفه وخالص مواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالتعافى السريع .

يشار إلى مقتل 22 شخصا إثر انهيار جسر على الطريق السريع شمال غرب مدينة جنوى الإيطالية.

ومن جانبها، أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية استنادا إلى القنصلية الروسية العامة فى إيطاليا بأنه لا توجد معلومات حتى الآن عن مصابين روس.