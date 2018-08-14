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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:02 ص
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اليوم.. اجتماع مجلس إدارة القابضة المصرية الكويتية لاعتماد البيانات المالية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة القابضة المصرية الكويتية لاعتماد البيانات المالية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة الواحدة، لمناقشة البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2018.
 
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القابضة المصرية الكويتية خلال الربع الأول من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 13.4% على أساس سنوي، نتيجة نمو الإيرادات،وحققت أرباحاً بلغت 25.37 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 22.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.
 
وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 112.87 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 96.66 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي.
 
وعن الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2018 إلى 2.8 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 10.05 مليون دولار في الربع المقارن من العام السابق.
 
 
 

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