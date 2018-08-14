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المرور تضع حواجز حديدية بمحيط إغلاق طريق بلبيس الصحراوى لمنع الزحام

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:00 ص
المرور تضع حواجز حديدية بمحيط إغلاق طريق بلبيس الصحراوى لمنع الزحام حملة مرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوى لمدة عام كامل لمنع الزحام المرورى أثناء إجراء أعمال توسعة وتطوير للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى بأنه فى اطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى باعمال توسعة ورصف طريق القاهرة – بلبيس الصحراوى فى الاتجاهين تم إجراء إغلاق جزئى وستكون اﻷعمال من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء يوميا لمدة 12 شهرا.

وأضاف المصدر إلى أن الأعمال تكون عبارة عن توسعة الطريق فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى حتى بوابات تحصيل الرسوم ببلبيس بطوال 12 كيلو مع استحداث حارة مرورية بكل اتجاه وسيتم استقطاع حارة مرورية من عرض الطريق الذى يبلغ حارتين بكل اتجاه، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.


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طريق بلبيس الصحراوى

الطريق الدائرى

استحداث حارة مرورية




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