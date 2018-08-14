"المجتمعات العمرانية" توقع بروتكول تعاون مع "ماجد الفطيم" لإنشاء مراكز تجارية

شهد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة ماجد الفطيم القابضة، في مجال إنشاء وإدارة المراكز التجارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين.

وذلك بحضور وزيرى الإستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، وقام بالتوقيع عن الطرف الأول، الدكتور مازن حسن عبده، بصفته نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، بينما قام بالتوقيع عن الطرف الثاني، عبد الله أحمد سميح النقراشي، الرئيس الإقليمي لجمهورية مصر العربية في شركة ماجد الفطيم العقارية مصر ش.م.م. .

وقال الدكتور مازن حسن خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع إنه من المتوقع أن يسهم البروتوكول في إنعاش الاقتصاد المصرى وخلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلي توفير وسائل ترفيهية واجتماعية مختلفة للمواطن من خلال تلك المراكز.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنشاء عدد من مراكز التسوق في مختلف أنحاء الجمهورية بغرض توفير السلع بمختلف أنواعها بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن المصرى بجودة عالية، بالقيمة السوقية العادلة وتقريب تلك المراكز للتجمعات السكانية وسهولة الوصول إليها ولتخفيف أعباء الانتقال علي روادها، وكذلك الاستفادة من كافة المنتجات المتاحة بمناطق المراكز.

وجاء اختيار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظراً لما تتميز به من إمكانيات عالية وقدرة علي تنفيذ الأعمال التي توكل إليها في المواقيت المحددة، بالإضافة إلي دورها الإستراتيجي في السعي الدائم لتخفيف أعباء المواطن المصرى بجميع الوسائل.

ومن ناحية أخرى، جاء اختيار شركة ماجد الفطيم القابضة بإعتبارها تعد شركة رائدة في التطوير العقارى والتجارى وعلي وجه الخصوص التميز في مجال تجارة التجزئة ولديها سجل حافل بالإنجازات الهائلة، إذ قامت بتطوير وتشغيل العديد من مراكز التسوق المتميزة ذات الطابع العالمي في مختلف البلدان إلي جانب المشروعات العقارية العملاقة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بدأت الشركة نشاطها بجمهورية مصر العربية منذ عام 1989، من خلال افتتاح عدد من المراكز التجارية، بالإضافة إلي عدد 36 فرعاً من متاجر التجزئة في كافة أنحاء الجمهورية بحيث أصبحت الشركة شريكاً رئيسياً في سوق تجارة التجزئة المنظمة بجمهورية مصر العربية.