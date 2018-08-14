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القبض على موظفين بحى شمال الجيزة لتقاضيهما رشوة من مقاول

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:13 م
القبض على موظفين بحى شمال الجيزة لتقاضيهما رشوة من مقاول متهمو الرشوة
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسيني
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نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط موظفين بحى شمال الجيزة لتقاضيهما رشوة مالية نظير التغاضى عن تحرير محاضر مخالفات بناء لإحدى العقارات الكائنة بقسم شرطة إمبابة.
 
تلقى قسم المباحث الجنائية بإدارة شرطة المرافق، بلاغا من مقاول مقيم ببولاق الدكرور بتضرره من " م.ك.ع" وكيل إدارة المتابعة الميدانية بحى شمال الجيزة، لطلب الأخير مبلغ مالى على سبيل الرشوة نظير تغاضيه عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة إمبابة.
 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة بلاغ الشاكى، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم المذكور وبصحبته آخر يدعى "تامر.ف" 35 عام مراقب بذات الإدارة ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، حال تقاضيهما مبلغ مالى على سبيل  الرشوة.
 
وبمواجهة المشكو فى حقه، اعترف بإرتكابه للواقعة وتقاضية مبلغ مالى على سبيل الرشوة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
 
 
 
 

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