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الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:34 ص
الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية بتر العضو الذكري لطفل نتيجة خطأ طبي بمستشفى حكومي بالمنوفية
كتب وليد عبد السلام
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قررت وزارة الصحة والسكان، فتح تحقيق فوري في واقعه بتر العضو الذكري لطفل عمره 5 سنوات،  نتيجة خطأ طبي خلال خضوع الطفل لعملية طهارة بمستشفى اشمون العام بمحافظة المنوفية.

وقال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،  في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه شكل لجنة لتحقيق العاجل في الواقعه، وتحويلها للنيابة الإدارية.

وكان والد الطفل هشام عزت سليم،  قدم مذكرة لكل من وزيرة الصحة والنيابة الادارية للمطالبة في التحقيق في واقعه تعرض نجله لاهمال طبي بمستشفى اشمون العام خلال عملية طهارة، وتم تحويله الى مستشفى شبين التعليمي، واشار والد الطفل في شكواه انه بعد اجراء الجراحه في المستشفى الحكومي ظهرت اعراض اسوداد على العضو الذكري وتسبب في غرغرينه في العضو مع احتمالية سقوطه بنسبة 80%  وتم نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمي لتحويل مسار البول.

يذكر ان تلك الواقعة هي الثانية في محافظة المنوفية خلال شهر في نفس المحافظة، حيث تعرضت طفلة لبتر ذراعها نتيجة خطأ طبي خلال تركيب "الكانيولا"  في المستشفى،  وهو ما دفع وزيرة الصحة لاستقبال والد الطفله وتعهدها بمحاسبة المخطئين.

 

بتر العضو الذكري لطفل نتيجة خطأ طبي بمستشفى حكومي بالمنوفية (1)
بتر العضو الذكري لطفل نتيجة خطأ طبي بمستشفى حكومي بالمنوفية (1)

 

بتر العضو الذكري لطفل نتيجة خطأ طبي بمستشفى حكومي بالمنوفية (2)
بتر العضو الذكري لطفل نتيجة خطأ طبي بمستشفى حكومي بالمنوفية (2)

 

 

بتر العضو الذكري لطفل نتيجة خطأ طبي بمستشفى حكومي بالمنوفية (3)
بتر العضو الذكري لطفل نتيجة خطأ طبي بمستشفى حكومي بالمنوفية (3)

 

 


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