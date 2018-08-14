الشرطة العراقية تعلن ارتفاع ضحايا تفجير بغداد لـ3 قتلى وإصابة 7 مواطنين

كتب : أحمد جمعة

أكدت قوات الشرطة العراقية ارتفاع قتلى تفجير سوق "مريدى" فى العاصمة العراقية بغداد إلى 3 قتلى وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وقالت مصادر عراقية، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق داخل سوق مريدى فى مدينة الصدر شرقى بغداد، مؤكدًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.