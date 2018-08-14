السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمخزن بقرية شنوفة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واتهم مالكها موظف بإحراقه.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بمخزن بقرية شنوفة دائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، تم إخماد الحريق الذى نشب بكمية من التبن داخل مخزن مسقوف بالأخشاب والبوص بمساحة 18 متر تقريباً ملك "ع .ا. ا" 78 سنة بالمعاش ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن احتراق سقف المخزن وكمية من التبن، وبسؤال المالك اتهم "م .ط. م " 33 سنة موظف بإشعال النيران بالمخزن لخلافات سابقه بينهما.

وبمواجهة المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10090 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.