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الرئيس اليمنى يلتقى اليوم أبو الغيط وعلى عبد العال لمناقشة عدد من القضايا

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:51 ص
الرئيس اليمنى يلتقى اليوم أبو الغيط وعلى عبد العال لمناقشة عدد من القضايا الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
كتبت ـ إيمان حنا
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يجرى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، لقاء اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث يتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع فى اليمن، وجهود الجامعة العربية لحل الأزمة هناك، يعقبه لقاء آخر بمقر البرلمان مع على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يأتى هذا فى إطار برنامج زيارة الرئيس اليمنى للقاهرة التى بدأت أمس وتشمل أيضا فعاليات ولقاءات غير رسمية .


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الرئيس اليمنى

الجامعة العربية

احمد ابو الغيط

البرلمان

على عبد العال




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