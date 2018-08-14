الرئيس اليمنى يلتقى اليوم أبو الغيط وعلى عبد العال لمناقشة عدد من القضايا

كتبت ـ إيمان حنا

يجرى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، لقاء اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث يتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع فى اليمن، وجهود الجامعة العربية لحل الأزمة هناك، يعقبه لقاء آخر بمقر البرلمان مع على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يأتى هذا فى إطار برنامج زيارة الرئيس اليمنى للقاهرة التى بدأت أمس وتشمل أيضا فعاليات ولقاءات غير رسمية .