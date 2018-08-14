الخارجية الألمانية تطالب تركيا بالإفراج عن القس الأمريكى

وكالات الأنباء

طالب وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس أمس الاثنين، أنقرة بإطلاق سراح القس الأمريكى لتخفيض التوتر بينها وبين واشنطن، منوها أيضا بأنه يجب إطلاق سراح 7 معتقلين ألمان فى السجون التركية.

ودخل وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس على خط النزاع الحالى بين تركيا والولايات المتحدة، مطالبا أنقرة بإطلاق سراح القس الأمريكى أندريو برونسون الذى يخضع للإقامة الجبرية بتهمة التجسس والإرهاب.

وقال هايكو ماس إن هذه الخطوة من شأنها أن تبسط، وبشكل هائل، حل المشاكل الاقتصادية الحالية بين الطرفين.

وأشار ماس العضو فى "الحزب الاشتراكى الديمقراطي" إلى أنه لا يزال هناك مواطنون ألمان محتجزين فى تركيا لأسباب سياسية، وقال إن بلاده تود لو أن تركيا سعت من أجل إيجاد حل ليس فقط فيما يتعلق بحالة برونسون، بل وبما يتعلق بالحالات الألمانية أيضا.

وشدد الدبلوماسى على أن ذلك يصب فى صالح أنقرة.

وصرح الوزير الألمانى فى معرض تعليقه على ذلك: "التطورات الحالية فى تركيا تقلقنا للغاية"، متابعا بالقول: 'تركيا دولة مهمة للاتحاد الأوروبي، لذلك فإن ما نراه هناك يقلقنا حقا".

يشار إلى أن عشرات الألمان احتجزوا فى سجون تركيا لأسباب سياسية منذ تحركات الجيش هناك قبل عامين، ووفقا لبيانات تركية صدرت الأسبوع الماضي، لا يزال هناك 7 ألمان محتجزين فى سجون البلاد.