الحريرى: علاقاتنا بالسعودية ممتازة.. والمملكة حريصة على سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية

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أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، أن المملكة العربية السعودية حريصة على أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية فى أسرع وقت ممكن.. واصفا العلاقات مع المملكة بأنها مميزة وممتازة.

وقال "الحريري" - فى تصريح مساء اليوم الثلاثاء ،على هامش ترؤسه اجتماعا لكتلة (المستقبل) النيابية - إن لبنان كان قد طلب زيادة عدد تأشيرات الحج المخصصة للبنانيين، والسعودية استجابت وحققت هذا المطلب.

وتطرق الحريرى إلى تشكيل الحكومة، معتبرا أن عدم تأليفها حتى الآن يأتى سببا لفشل لبنانى بحت، نافيا أن يكون للعامل الإقليمى أى تأثير على مسار التشكيل.



وأضاف: "نحن دولة لديها مشاكل اقتصادية، ومحاطة بأزمات إقليمية، ويجب علينا أن نشكل حكومة بأسرع وقت ممكن، على أن تكون حكومة وفاق وطنى جامعة، يشارك فيها الجميع بحسب اتفاقنا السياسى معهم، وإذا اعتقد أحد الفرقاء أنه سيدخل إلى الحكومة بهدف التعطيل على فريق آخر، فيكون ذلك أكبر خطأ يرتكبه، وهذا يعيدنا إلى حكومات سابقة شُكلت على أساس أنها حكومات وحدة وطنية ولكنها بالفعل لم تكن كذلك".



وتابع الحريري: "الأساس فى العمل الحكومى أن يكون قائما على التعاون بين كل الأحزاب لكى ننهض بالبلد، وإلا سنخلق مشكلة داخل مجلس الوزراء، ولا شك أن بعض الأطراف لا يزالون متمسكين بشروطهم، لكننا اليوم نشهد تنازلات طفيفة من كل الأطراف، وربما لا زلنا بحاجة إلى القليل من الوقت للتوصل إلى صيغة نهائية".



وأكد رئيس الحكومة المكلف أن هناك بعض التقدم فى موضوع توزيع الحقائب الوزارية وأعدادها، وأن الأمر بحاجة إلى القليل من الوقت.. مشيرا إلى أنه سيزور رئيس الجمهورية ميشال عون عندما يكون لديه شيء ملموس.



ولفت إلى أن حزب القوات اللبنانية "صريح فى مطالبه".. موضحا أن "القوات" يريد إما منصب نائب رئيس الحكومة أو حقيبة وزارية سيادية، كاشفا عن أن الحزب رفض عرضا بالحصول على أربع وزارات أساسية نظير التخلى عن مطلب الحقيبة السيادية.



وقال سعد الحريري: إن موضوع منح (القوات) الحقيبة السيادية يحتاج إلى بعض الوقت الإضافى، والجميع يعمل على حل العقد، لكن المشكلة تبقى أن كل فريق وضع كل مطالبه فى الإعلام ولا يقبل التراجع عنها، نافيا أن يكون وزير الخارجية رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل قد طلب منه إعطاء القوات حقيبة سيادية من حصته.



وأشار إلى أن الجميع يعرف ما هى المشاكل والعقبات أمام تشكيل الحكومة، قائلا: "المطلوب أن نجد المخرج الذى يجعل من الجميع رابحا من تشكيل الحكومة، أما إذا أوحت تركيبة الحكومة بأن هناك خاسرا ورابحا، فإن ذلك سيشكل عقبة فى عملها.. أنا أريد أن أشكل حكومة يشعر فيه الجميع أنه حصل على الحصة التى يستحقها".



وأكد الحريرى أن رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، مكون سياسى أساسى فى لبنان.. مشيرا إلى أنه ربح الانتخابات فى مناطقه، داعيا إلى التزام التهدئة وعدم تصعيد الحروب الكلامية (بين التيار الوطنى الحر والحزب التقدمى الاشتراكي) لأن الجميع شركاء فى الوطن.