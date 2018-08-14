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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:10 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى مديرية حيران بمحافظة حجة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:07 م
الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى مديرية حيران بمحافظة حجة الجيش اليمنى
(أ ش أ)
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، بإسناد من التحالف العربى، اليوم الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة فى مديرية حيران بمحافظة حجة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصدر عسكرى قوله: "إن الجيش اليمنى يواصل التقدم فى مديرية حيران لليوم الثانى على التوالى، إذ تمكنوا اليوم، من تحرير مناطق جديدة ومنها قرى (الدنان وآل الزين والخوارية) والتى تبعد نحو 4 كيلو مترات عن مركز المديرية".

وأشار إلى أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر المتنوعة والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ونوه بأن هناك ارتياحا واسعا غمر أهالى القرى التى تم تحريرها من الميليشيات، حيث استقبلوا أبطال الجيش بالترحاب والأغانى الوطنية فرحا بتخليصهم من جرائم الميليشيات، واستبشارا بعودة الأمان والاستقرار إلى قراهم.

وتواصل قوات الجيش اليمنى بإسناد مباشر من التحالف العربى تقدمها باتجاه مركز مديرية حيران ومثلث (عاهم) لاستكمال تحريرهما من ميليشيات الحوثى الانقلابية.

استكملت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، عملية تمشيط مديرية الدريهمى جنوب محافظة الحديدة من مليشيا الحوثى الانقلابية.

وقال نائب ركن عمليات اللواء الثانى عمالقة العقيد أحمد الجحيلى - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - "إن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تأمين مديرية الدريهمى بالكامل بعد عملية تمشيط واسعة للمنطقة، موضحا أن الجيش تمكن من أسر 13 عنصرا من مليشيا الحوثى، إلى جانب استعادة كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

وأشار الجحيلى إلى أنه تم العثور على 28 جثة لعناصر المليشيا فى شوارع مدينة الدريهمى، مؤكدا أن قوات الجيش ستواصل تقدمها باتجاه مدينة الحديدة لتحريرها من مليشيا الحوثى الانقلابية.


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