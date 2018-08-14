التحقيقات مع مدير حجر مطار القاهرة البيطرى تكشف طلبه وجبة "حمام وكفتة"

كتب كريم صبحى

حصل "اليوم السابع" على نص تحقيقات النيابة فى القضية رقم 3090 إدارى المقطم، المتهم فيها علاء مرسى مدير الحجر البيطرى بمطار القاهرة، حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم حصل على مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة، من "عبد الفتاح أ" طبيب بيطرى بشركة تعمل فى مجال اللقاحات والأمصال البيطرية.

وتبين من التحريات أن المتهم يختص بالإشراف على إصدار شهادات الصحة البيطرية، وفحص الرسائل الواردة ومطابقتها للمواصفات المنصوص عليها، والتأكد من خلوها من كافة مسببات الأمراض الوبائية والمعدية والإشراف على اصدار الخطابات الموجهة للمنافذ الجمركية.



التحقيقات

وأدلى المتهم "الراشى" باعترافات تفصيلية أمام نيابة المقطم ،على المتهم الأول مدير الحجر البيطرى فى تحقيقات النيابة وجاءت أقواله كلآتى.

س:ما تفصيلات اعترافك:

"اللى حصل امبارح بليل جالى الدكتور علاء مرسى فى الشركة بالمقطم وكان اتفاق بينا أنه هياخد فلوس نقدى ،منى عشان ماعرفتش احجزله مصيف فى فندق بمرسى مطروح، عشان يقضى اجازة عيد الفطر هو وأسرته فعشان مااقدرتش احجز له طلب منى انه ياخد فلوس نقدية وهو يتصرف فى الحجز وانه عايزين فطار حمام وكفتة وسمك فاعطيته 20 الف جنيه فى مكتبى فى المقطم، وبعد كده باب الشركة ضرب ودخل ناس عرفنا انهم رقابة ادارية وحكيت لهم اللى حصل".

وأضاف الراشى فى التحقيقات "أن المتهم ،طلب منه تصليح تلاجة اللقاحات اللى فى المطار، ودى كانت بداية معرفتى بيه وبعد كدة قابلته فى استديو مصر فى رمضان وكان معاه صديق له واديتهم موبايلات اى فون لانه كلمنى قبل ما انتقابل وقاللى انت هتيجى وايدك فاضية وبعد كدة حصل اتصالات بينى وبين الدكتور علاء اكتر من مرة".



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وكشف الراشى "أن المتهم كان يحصل منه على 5 آلاف جنيه شهريا، سواء قدم له تسهيلات لشركته أو لم يقدم أى خدمة له ،وكان يقابله فى مطعم أو كافيه ليحصل منه على الشهرية وصديقه الدكتور صفوت طلب منى شقة فى الرحاب وحولت له دفعتين فلوس".

وأضاف "أن المتهم اتصل به وطلب منه وجبة "كباب وكفتة "من محل كبابجى شهير ودفعت له 1200 جنيه فاتورة الحساب باسم الدكتور علاء، وفى إحدى المرات طلب منى هاتفين لشخصين يعملان معه فى الحجر البيطرى، فأرسلتهما له، مشيرا إلى أنه كان يقدم كل المبالغ المالية والهدايا للمتهم حتى يسهل له عمل الشركة بسبب أنها تعمل فى مجال استيراد اللقاحات والأمصال، ولو تم تأخير الإفراج عنها وظلت فى المطار الشركة تتبكد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن تواريخ الصلاحية يمكن أن تنتهى لو ظلت الشحنات مركونة فى المطار والدكتور علاء من ضمن صلاحياته يخرج الشحنات من الحجر الصحى".



تابع ورق التحقيقات

وكشف الراشى أن احدى الشحنات كانت صلاحيتها زائدة 16 يوما وعندما طلبت منه إخراجها فطلب منه مبلغ 20 ألفًا.

وبسؤال المحقق عن طبيعة وظيفة المتهم الراشى، أكد أنه مدير شركة مسئولة عن استيراد وتوزيع اللقاحات والأمصال على مستوى الجمهورية.

وكشف الراشى أنه تعرف على المتهم منذ سنة عندما طلب منه تصليح ثلاجة خاصة بالحجر فى المطار، وذلك باعتبار أنى أعمل فى أكبر شركة تستورد لقحات.



نص التحقيقات

وأشار إلى أن المتهم الدكتور علاء كان يطلب منه مبالغ مالية شهرية، بحجة أنه مرتبه 6 آلاف جنيه ولا يكفيه بسبب مصاريف أولاده فى الجامعة، وإيجار شقته فى مدينة نصر، فكنت بدفع له 5 آلاف شهريا وفى المناسبات والأعياد يتم زيادة المبلغ إلى 15 ألف جنيه.

وبسؤال المتهم "علاء مرسى" مدير الحجر البيطرى بمطار القاهرة، أنكر الاتهامات، مؤكدا أن اختصاصه الوظيفى الإشراف على إدارة الحجر البيطرى فنيا وإداريا، وأنه مختص فى جزء بسيط عن عملية الإفراج عن الأمصال البيطرية، مشيرا إلى أنه كان يفطر فى رمضان بالدقى واتصل عليه الدكتور عبد الفتاح وطلب مقابلته فى شركته بالمقطم، وجلست معه ثم نزلت واستقليت سيارتى وكان بحوزتى مبلغ 20 ألف جنيه للسفر إلى الإسكندرية، لعلاج زوجتى وفوجئت بأشخاص يلقون القبض علىّ فى الشارع.



ورق القضية

وأنكر المتهم حصوله على أى رشاوى مالية أو عينية، من الراشى مقابل الإفراج عن شحنات من مطار القاهرة.

وبعرض وتفريغ المكالمات المسجلة التى درات بينه وبين الراشى اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة، بأن ذلك صوته ولكن أنكر طلبه رشوة شهرية من الراشى مقابل تسهيل الإفراج عن الشحنات من المطار.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين قضت أمس بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وإعفاء الراشى من العقوبة وفقا لنص المادة 107.