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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:10 م
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البرلمان العربى يثمن موقف كولومبيا لاعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:02 م
البرلمان العربى يثمن موقف كولومبيا لاعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس البرلمان العربى
أ ش أ
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أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى،  بموقف كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك فى رسائل خطيه بعث بها لرئيس جمهورية كولومبيا ورئيسى مجلس النواب والشيوخ بهذا الشأن.
وثمن السلمى عاليا باسم الشعب العربى هذا الموقف التاريخى لدعم نضال الشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وأكد رئيس البرلمان العربى فى رسائله "أن اعتراف القيادة الكولومبية بالدولة الفلسطينية المستقلة هو مفتاح السلام فى المنطقة، معتبرا أن الموقف الكولومبى الداعم للشعب والقيادة الفلسطينية يتسق مع العلاقات التاريخية بين الجانبين العربى والكولومبى.

 

 


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