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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:58 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 41

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:02 م
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 41 أيبولا
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إيبولا" فى الكونغو الديمقراطية إلى 41 شخصًا.

ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" عن وزارة الصحة فى الكونغو ومنظمة الصحة العالمية، أن هناك 41 حالة وفاة من أصل 57 حالة مصابة بالفيروس حتى يوم أمس الإثنين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الشهر الماضى،  نهاية انتشار وباء إيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مهنئة حكومة الكونغو والشركاء الصحيين الذين شاركوا فى إنهاء تفشى الوباء، وحثت على توسيع هذا النجاح لمكافحة الأمراض الأخرى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.


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أيبولا

الكونغو الديمقراطية

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