إنقطاع المياه وسط الاسكندرية بسبب عطل كهربائى

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت منطقة وسط الإسكندرية ضعف و انقطاع المياة مساء اليوم ، مما أدى إلى استياء الأهالى حيث جاء ذلك دون انذار سابق من الشركة.

من جانبه قال المهندس احمد جابر رئيس شركة مياة الاسكندرية أن ضعف المياة جاء بسبب عطل بمحول كهرباء ٦٦ بوسط مما أدى الى ضعف وانقطاع المياه عن مناطق وسط

و اوضح المهندس احمد جابر ان حدوث عطل بمحول 66 بوسط الخاص بشركة الكهرباء وهو المسئول عن تشغيل محطة شرقي بشركة المياه التي تغذي مناطق وسط ،مما ترتب تشغيل الديزل بمحطة شرقي و بالتالي تخفيض الضغوط ،وأضاف أنه تم التواصل مع شركة الكهرباء و جاري الإصلاح وعودة المياه الي معدلاتها فور إعادة التيار.