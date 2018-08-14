إقليم كتالونيا يعلن استعداده لاستقبال 141 مهاجرا على متن السفينة "أكواريوس"

مدريد /أ ش أ/

أعلن إقليم كتالونيا أنه على استعداد لاستقبال 141 مهاجرا على متن سفينة "أكواريوس" الإنسانية.

واقترح رئيس إقليم كتالونيا "كيم تورا" - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم (الثلاثاء) - على السفينة "أكواريوس" و141 مهاجرا النزول إلى اراضيها الواقعة شمال شرق إسبانيا بينما كانت مدريد مترددة فى استقبال السفينة مرة أخرى.

وقال "تورا" فى تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن إقليم كاتالونيا مستعد دائما لاستقبال المهاجرين، كما اقترح على موانئ المنتجعات الساحلية فى "بالاموس" و"فيلانوفا" و"سانت كارليس دى لا رابيتا" لاستقبال السفينة.. مشيرا إلى أنه قدم طلبا بهذا الشأن إلى الإدارة الإقليمية المسؤولة عن إدارة الموانئ العامة فى كاتالونيا.

واكد الرئيس "تورا" أن إقليم كاتالونيا سيكون دائما أرض ترحيب.. موضحا أنه فى فرنسا، أصبحت أيضا موانئ سيت (جنوبا) وجزيرة "كورسيكا" من المناطق المقترحة.

وفى سياق متصل، أبدت حكومة البرتغال استعدادها لاستقبال عدد من مهاجرى سفينة "اكواريوس" العاملة فى مجال إنقاذ الغرقى فى البحر.

وأورد راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الثلاثاء، هذا النبأ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت سفينة "أكواريوس" قد أنقذت 141 مهاجرًا وطالب لجوء فى عرض البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية وهى حاليًا تجوب المياه الدولية بين إيطاليا ومالطا.

يذكر أن السفينة أثارت خلافات بين الدول الأوروبية مؤخرًا بعد إنقاذها 629 مهاجرًا غير شرعى إذ رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها ورست بعد أسبوع فى ميناء "فالنسيا" شرق إسبانيا بعد أن تدخلت الحكومة الإسبانية لحل الأزمة.