إصابة 4 أشخاض فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الخارجة أسيوط، مما أسفر عن إصابة كل من سيد محمود محمد ومروة فتحى وابنهم محمد، حسام وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث.