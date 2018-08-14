إصابة عامل سقوط عامل بين القطار والرصيف بمحطة سندوب فى المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أصيب عامل بإصابات خطيرة بعد سقوطه بين القطار والرصيف بمحطة سندوب بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مركز المنصورة بسقوط شخص بين أحد القطارات.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال استقلال شريف م ع ع 28 سنة عامل، ومقيم بأبو كبير شرقية القطار رقم 336 ركاب، القادم من المنصورة تجاه الزقازيق، انزلقت قدماه، وسقط بين الرصيف والقطار، وحدثت ما به من إصابات.

تم نقل العامل المصاب إلى المستشفي الدولي، وبالفحص تبين إصابته بكسر فى الفقرات القطنية بالظهر، وبسؤاله أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث.