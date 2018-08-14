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إخلاء سبيل نائب رئيس الزمالك فى قضية المخالفات المالية للنادي بضمان وظيفته

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:16 م
إخلاء سبيل نائب رئيس الزمالك فى قضية المخالفات المالية للنادي بضمان وظيفته نادى الزمالك - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أخلت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار محمد البرلسى،  سبيل نائب رئيس مجلس نادى الزمالك، المستشار أحمد جلال بعد مثوله للتحقيق في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بضمان وظيفته.

وحضر جلسة التحقيق مع نائب رئيس الزمالك محمود خالد رئيس الشئون القانونية بالنادى.

وكانت النيابة، أمرت أمس الإثنين، بإخلاء سبيل رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10آلاف جنيه، بعد مثوله للتحقيق في القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه


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