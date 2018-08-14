إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب الفيضانات شمال شرقى الصين

بكين (أ ش أ)

أجلت السلطات الصينية أكثر من 50 ألف شخص من مقاطعة "هيلونغجيانغ" شمال شرقى البلاد بسبب الفيضانات العارمة التى أسفرت عن خسائر اقتصادية تتجاوز 4 مليارات يوان (580 مليون دولار).

وذكر مركز السيطرة على الفيضانات فى المقاطعة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المقاطعة شهدت منذ منتصف يوليو الماضى هطول كميات أمطار تتجاوز بمرتين ونصف المرة الكميات المعتادة خلال نفس الفترة فى السنوات السابقة، مشيرا إلى أن منسوب المياه فى 15 نهرا رئيسا هناك تجاوز مستويات التحذير.

وأضاف المركز أن مياه الفيضانات غمرت حوالى 355 ألف هكتار (الهكتار يساوى 2.4 فدان) من الأراضى الزراعية، ما أدى إلى تلف أكثر من 420 ألف طن من المحاصيل.