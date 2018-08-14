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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:23 م
خالد صلاح
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أوكرانيا تشكر الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:16 م
أوكرانيا تشكر الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشنكو
كييف /أ ش أ/
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أعربت السفارة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن شكر كييف على تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية للبلاد، وذلك خلال التصديق على وثيقة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019.

وجاء فى بيان للسفارة نشر على صفحتها الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية-: " دخلت ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019 حيز النفاذ، وبموجبها تم تخصيص 250 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا فى المجال الأمنى ... نحن ممتنون بصدق لشريكنا الاستراتيجى الرئيسى - الولايات المتحدة على الدعم المستمر والفعال".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع - أمس الإثنين - على ميزانية الدفاع للبلاد للعام المالى 2019 بمبلغ 716 مليار دولار، أى أكثر بنسبة 3% (20 مليار دولار) من ميزانية عام 2018، ووفقا للوثيقة تم تخصيص 250 مليون دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا (بزيادة قدرها 50 مليون دولار) والتى ستشمل توفير أسلحة فتاكة.

 

 


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اوكرانيا

الولايات المتحدة

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ترامب

ميزانية الدفاع الامريكى




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