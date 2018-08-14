"أوقاف أسوان" تحظر إقامة شعائر صلاة الجمعة فى 510 زاوية

أسوان ندى سليم

أكد الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن تم إلزام جميع الزاويا بمراكز المحافظة بالإغلاق وقت صلاة الجمعة، تنفيذا لقرار الوزارة بمنع إقامة شعائر الجمعة داخل الزاويا، لافتا إلى أن هناك 510 زاوية تم إلزامها بهذا القرار.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الزاوية التي تقل مساحتها عن 80 مترا، يحذر إقامة شعائر الجمعة بها، موضحا أن خطيب الزاوية وعامل الأوقاف المخالفين لهذا القرار سيتعرضون للتحقيق والإحالة للشئون القانونية، حيث يتم مراقبة هذا القرار من خلال مفتش المديرية بكل مركز.