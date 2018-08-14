أمنة نصير ترجع زيادة نسب الطلاق لتمسك كثير من الرجال بدور "سى السيد"

حذرت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، من ارتفاع نسب الطلاق فى مصر، واصفه زيادة حالات الطلاق بأنها مخيفة وأنها كهزة عنيفة يتعرض لها المجتمع وسيكون لها أثارًا سلبية غذا لم نتداركها.
وقالت آمنة نصير فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه ينبغى للمقبلين على الزواج أن يدركوا حجم مسئولية بناء الأسرة على أسس واضحه قوية وضوابط تضمن الديمومة، لافتة إلى أن هناك عامل ثقافى يؤثر على زيادة نسب الطلاق بهذه الصورة المخيفة، أولها أن الولد لازال يعيش فى مصطلح "سى السيد"، فى الوقت الذى خرجت فيه البنت بلا عودة عن جلباب " الست أمينة".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه على الشاب المقبل على الزواج أن يدرك أن شريكة حياته ليست هى أمه، وليست هى مفهوم "الست أمينة"، بل يجب أن يدرك أن هناك مستجدات خطيرة نشأت فى الفتاة وأصبحت أكثر ثقافة واستقلالية ولم تعد " البنت التى تحلم بظل راجل ولا ظل حائط".
وشددت آمنة نصير إلى أن هذه الثقافة لم تعد موجودة بل أصبحت الفتاة تدرك بإحساسها أنها تستطيع الاعتماد على نفسها دون البحث عن "ظل راجل"، وللأسف لم يدرك الرجل هذه المستجدات التى طرقت على الفتاة فى هذا العصر.
وتابعت " الولد والبنت لديهما حق فى رقبتنا كأساتذة جامعات وكأباء وأمهات وكرأى عام فيجب علينا أن نحلل ونفسر المستجدات هذا العصر ونعمل على تقريب المسافات، وأن يدرك الطرفيين أن الزواج مسئولية ولابد أن نراعيها فقضية الطلاق ليست بسيطة فهى كهزة عنيفة يتعرض لها المجتمع وتنتج أثاراً سلبية".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ عدد إشهادات الطلاق في 2017 ، 198269 إشهادًا مقابل 192079 عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 3.2٪.
عدد الردود 0
بواسطة:
fares
مش صحيح
دور سى السيد موجود من الالف السنيين لكن المراة اصبحت تحصل على المال مثل ويكاد يكون اكثر من الرجل وتركب السيارة الفارهة وترى السايس ينحنى امامها ويمسح السيارة والخادمة والبواب يتمنوا عطفها فلماذا هذا المتعجرف الموجود معى ماهو الحل لو كان ضعيف الشخصية سيصبح مس كل هؤلاء ويتمنى رضاها اما ان كان قوى الشخصية لن تجد مفر الا الطلاق اما لو المراة سئلت نفسها هل هذا الدور دورى هل انا على حق وللاسف 90 % من حالات الطلاق تشعر بعدها المراة بالكسرة وضيق العيش والندم بينما يحلل الزوج لنفسه ان يعيش الحياة بالطول والعرض ويتزوج وهى تتمنى رجوعه ويكون هناك اطفال فى مهب الريح يتابعونهم عن كسب وتتنامى العقد الداخلية لديهم حتى يكبروا ولن يستطيعوا العيش السوى
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بواسطة:
احمد
أحسنوا الاختيار من فضلكم
اذان دى بقت عضو مجلس نواب حرام علي من انتخبها اكيد دي بالتعيين
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بواسطة:
فريد شرف
انها هى ايوة
نحن مجتمع شرقى محافظ ومتدين انها هى ايوة العلاقة الحميمة بىن الرجل وزوجتة ويخشيان الافصاح عنها اقترح لايتم الطلاق الا بعد عرض المشكلة على جهة تحددها محكمة الاحوال الشخصة وتكون ذو ثقة عالىة وطبيبة تسال الزوجة عن هذة العلاقة ربما تكون محتاجة علاج وطبيب متخصص يسال الزوج ايضا ربما يكون محتاج علاج هنشوف نسبة هذة القضية فى المشاكل ويكتب تقرير سرى للغاية ويشمع بالشمع الاحمر لايفتح الا امام قاضى او وكيل نيابة انهم حقا الامناء شوفو مبيعات المنشطات نشوف حل هذة القضية يغفل عنها المجتمع
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بواسطة:
مظلوم
اتقى الله
حرام عليكى انتى عارفه السبب و بتضحكى على الناس السبب فى المرأه اللى بتتحاهل تعاليم الاسلام بمساعدتكم