أشرف شلبى وكيلا لتربية طفولة وعيد مديرا للوافدين بجامعة بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قرارا اليوم بقيام الدكتور أشرف محمد على شلبى الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، بأعمال وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام.

يذكر أن الدكتور أشرف شلبى يعمل بدرجة استاذ علم النفس الارتقائى المساعد بكلية الآداب، ورئيس قسم الاعاقة العقلية بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، كما شارك فى العديد من اللجان على مستوى الجامعة والمستوى القومى منها أمين لجنة اعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة بنى سويف ٢٠١٥_٢٠٢٠ وأمين لجنة اعداد الخطة البحثية لجامعة بنى سويف، وعضو لجنة إعداد الخطة البحثية القومية للجامعات المصرية وخبير فى التخطيط الاستراتيجى. كما يشارك فى عضوية العديد من الجمعيات منها عضو مجلس إدارة جمعية اسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعضو الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين، وعضو جمعية التحليل النفسى المصرية/ وعضو رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية.

وفى نفس الصدد قرر رئيس جامعة بنى سويف تعيين أحمد عيد مدير رعاية الشباب بكلية الإعلام، مديرا لإدارة الوافدين بالجامعة بدلا من عمر ابوبكر الذى نقل للعمل بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.