أحمد الجار الله: مصر تنتعش اقتصاديا وفتاوى الإخوان لن تحل أزمة تركيا

كتبت – شرويت ماهر

هاجم الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجارالله رئيس تحرير السياسة الكويتية، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن دعواتهم لم تفيد أعوانهم فى مصر، ومؤشرات الاقتصاد المصرى عادت للانتعاش مرة أخرى بفضل القيادة المصرية.

وقال الجار الله: "دعاوي الإخوان المسلمين الساقطين لم تفيد أعوانهم في مصر، مرسى وأعوانه في السجن وتم القضاء على الإرهاب في مصر، وبفضل القرارات الشجاعة للقيادة المصرية، وتقبلها من الشعب المصرى، تنتعش اقتصاديا، وتعود الثقة بها دوليا ولا عزاء للأشرار".

وأكد الجار الله، أن فتاوى الإخوان لن تنجح فى حل أزمة الاقتصاد التركى قائلا: "هل ستفيد فتاوي الإخوان الاقتصاد التركي؟ وهل ستعود الليرة التركية لقوتها أمام دعاوى الإخوان الهاربين إلى تركيا الهاربين من أحكام ودعاوى فى بلدانهم؟، وهل يفيد تركيا تنطحها ضد أمريكا وحلفائها؟، وهل أفاد هذا التنطح صدام أو خامنئي أو كوريا الشمالية أو الفلبين؟، إنها قشه قصمت ظهر بعير تركيا".



