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أبو الغيط يبحث مع العثيمين دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:28 م
أبو الغيط يبحث مع العثيمين دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
القاهرة /أ ش أ/
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بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء مع الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، تنسيق الجهود بين المنظمتين من أجل دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن اللقاء الذى عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة تناول أهم القضايا والتحديات التى يواجهها العالمان العربى والإسلامي، خاصة وأن كافة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية هم أعضاء فاعلون فى ذات الوقت فى منظمة التعاون الإسلامي، إضافة لتشابك العديد من مجالات عمل المنظمتين فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

​وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء قد ركز على تطورات القضية الفلسطينية وأهمية تنسيق الجهود بين المنظمتين من أجل دعم المواقف الفلسطينية على الساحة الدولية وضمان تأييد أكبر عدد من الدول لقضية الفلسطينيين العادلة، فضلاً عن ضرورة العمل على مساندة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى "الأونروا" لمواجهة الأزمة المالية التى تشهدها الوكالة وضمان التمويل المستمر لعملياتها.

​وأضاف عفيفى أن اللقاء تطرق كذلك للأزمات فى المنطقة العربية وبخاصة الأزمة اليمنية والتطورات على الساحة العراقية.

كما أكد الأمين العام والدكتور العثيمين من ناحية أخرى على أهمية العمل على تعزيز التعامل القائم بين المنظمتين لضمان التحرك الفاعل على المستوى الدولى بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية فى مختلف المجالات.

 

 


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