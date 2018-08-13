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وفد سول يزور بيونج يانج لإجراء الفحص المشترك لتحديث الطرق بين الكوريتين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:02 ص
وفد سول يزور بيونج يانج لإجراء الفحص المشترك لتحديث الطرق بين الكوريتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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توجه الوفد الكورى الجنوبى المكون من 28 مسئولا بقيادة مدير مكتب الطرق بوزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل بايك سونج-جون اليوم الاثنين، إلى كيسونج الكورية الشمالية عبر الخط العسكرى الفاصل.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تبدأ الكوريتان اليوم الفحص الميدانى المشترك لتحديث طريق خط كيونجوى الذى يربط بين كيسونج وبيونج يانج.

ومن المقرر أن تعقد الكوريتان اليوم أول اجتماع للفحص المشترك لتحديث الطرق فى كيسونج.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا على إجراء الفحص المشترك فى الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجارى إلا أن الجانب الشمالى طالب بتأجيل الفحص إلى يوم 13 أغسطس.

 


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