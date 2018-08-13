وزير داخلية الأردن يعلن توصل السلطات إلى إرهابيى السلط خلال 12 ساعة

كتب سمير حسنى

قال سمير مبيضين وزير الداخلية الأردنى، إن جميع المؤسسات الأمنية تحلت بمهنية عالية وشجاعة كبيرة فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا الكشف عن ملابسات جريمة "السلط" وتتبع خيوطها بسرعة كبيرة.

وقال وزير الداخلية الأردنى، فى مؤتمر صحفى، إن السلطات الأمنية وصلت إلى الإرهابيين وتحديد موقعهم خلال 12 ساعة فقط، متابعا "حاولنا احتواء الإرهابيين وحقن الدماء لكنهم رفضوا وبادروا بإطلاق النار، ونتج عن العملية الأمنية استشهاد 4 وإصابة 10 من عناصر الجيش والأمن والمخابرات، ومقتل 3 إرهابيين واعتقال آخرين.

وأضاف أن الإرهابيين الذين تم ضبطهم ليسوا تنظيما لكنهم يحملون فكر تنظيم داعش، مشددا على أن العمليات الإرهابية وسقوط الشهداء لن يزيد الأردن إلا منعة وإصرارا على محاربة الإرهاب.